Virgínia Rodrigues homenageia Carolina Maria de Jesus em Vedete da Favela

Uma das grandes cantoras do Brasil, a baiana Virgínia Rodrigues lança nesta quinta-feira (4) o segundo single do álbum Cada Voz É Uma Mulher. Na música Vedete da Favela, ela homenageia a escritora Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras mulheres negras e pobres a ser reconhecida como escritora no Brasil.

“Vedete da Favela é minha homenagem a uma grande escritora e compositora brasileira, que vem de onde eu vim, que tem a mesma raça que eu, a mesma classe social que a minha”, reflete Virgínia. A faixa, além de dar roupagem contemporânea à poesia da escritora, aquece o público para o lançamento do disco, que chega no dia 11 deste mês pelo selo Natura Musical.

Escritora Carolina Maria de Jesus (1914 - 1977) (Foto: Reprodução)

Com arranjo de Leonardo Mendes, produtor do disco ao lado de Tiganá Santana, a homenagem dá um toque de humor à tracklist do álbum. “É uma música pra se divertir, dar risada, uma sambadinha com os amigos ou sozinha. Acho uma música muito engraçada”, conta Virgínia.

Esse é o segundo single do álbum divulgado.Em junho, a cantora lançou o primeiro single do álbum: Ter Peito e Espaço, composição de Sara Tavares, João Pires e Edu Mundo.

Cada Voz É Uma Mulher gira em torno da lusofonia feminina. Nele, Virgínia Rodrigues costura diálogos de mulheres residentes em países de língua portuguesa, conectando pela ancestralidade mulheres do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique e Portugal.

