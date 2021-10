Vistos para os EUA voltam a ser emitidos, e haverá vagas para este ano

Com as restrições de viagens e fronteiras fechadas devido à pandemia da covid-19, a maioria dos brasileiros que planejava fazer viagens a turismo nos Estados Unidos teve que esperar. Desde maio do ano passado, inclusive, os consulados e a embaixada dos Estados no país tinham suspendido os serviços de emissão de vistos não-emigrantes - o que inclui o visto para turistas.

Mas com a nova política para visitantes anunciada na última semana pelo governo de Joe Biden, os vistos de turismo já têm data para voltarem a ser emitidos no Brasil: 8 de novembro, quando devem ser retomadas as entrevistas. Apesar de, nas redes sociais, alguns usuários estarem relatando só ter conseguido vaga para 2023, o vice-cônsul dos EUA no Rio de Janeiro, Kalif Robinson garantiu à reportagem que serão disponibilizados horários ainda em 2021.

"A gente está trabalhando ativamente para cada vez mais abrirmos mais vagas para entrevistas. Isso vai mudando todos os dias, então as pessoas podem entrar regularmente em nosso site para conferir essas vagas", diz.

Na Bahia, só nos últimos dias, a Associação Brasileira de Agências de Viagens - Seção Bahia (Abav-BA) estima que a procura por vistos para os EUA aumentou 70%, nas empresas que também oferecem consultoria para o serviço.

Em 2019, antes da pandemia, os Estados Unidos ocupavam o topo das listas dos destinos internacionais mais procurados por brasileiros para turismo. "Estamos pensando em refazer nosso horário de atendimento, pois, com a pandemia, houve redução da jornada", conta o vice-presidente da entidade, Jorge Pinto. De acordo com ele, muitos pacotes foram vendidos antes da pandemia e, por lei, podem ser usados até 2022.

Segundo o vice-cônsul Kalif Robinson, é difícil estimar o tamanho da demanda agora - e, por consequência, o tamanho de uma eventual ‘fila’. Por isso, a orientação oficial para quem pretende viajar é planejar com antecedência e agendar a emissão dos vistos o quanto antes. "Pode levar algum tempo devido à demanda gerada, mas, por favor, sejam pacientes. É importante checar o nosso site a cada dia, porque as vagas podem mudar", reforça Robinson. Em uma conversa com o jornal, o vice-cônsul respondeu algumas das principais dúvidas dos brasileiros neste período.

O que mudou nessa nova política de entrada de visitantes nos Estados Unidos?

A partir do dia 8 de novembro, estrangeiros totalmente vacinados podem entrar no país. Eles devem apresentar o comprovante de vacinação, que precisa ter o nome da pessoa, a data de nascimento e a data em que foi imunizado (a dose final deve ser tomada pelo menos duas semanas antes da viagem, ou seja, não pode se vacinar e viajar no dia seguinte). Além disso, é preciso apresentar um teste RT-PCR negativo ou um teste de antígeno negativo, feito até três dias antes do embarque.

Quando começam as entrevistas?

As entrevistas para vistos não-imigrantes começam a ser feitas no dia 8 de novembro, mesma data em que começa a valer a nova política de entrada no país.

É possível que surjam datas ainda em 2021?

Sim. Novos horários podem surgir todos os dias. Por isso, a orientação oficial é que os interessados chequem o site diariamente.

Quem já recebeu um visto de turismo que expirou durante a pandemia precisa passar pelo mesmo processo de agendamento?

Todas as renovações também serão retomadas a partir de 8 de novembro. Todos os viajantes que se enquadram nas condições - que incluem não ter tido um visto cancelado e cujo visto tenha expirado nos últimos 48 meses - podem renovar sem precisar comparecer à entrevista. A renovação é virtual, mas é preciso acessar o site oficial para saber se você se enquadra.

É preciso comprovar a vacinação já no momento de solicitação do visto?

Não. As companhias aéreas é que vão verificar os comprovantes de vacinação, antes do embarque.

Que vacinas são aceitas?

Todas as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) são aceitas. Isso inclui todas que são utilizadas no Brasil: CoronaVac, AstraZeneca, Janssen e Pfizer.

Como comprovar a vacinação?

É possível fazer isso com o ConecteSUS. A pessoa pode apresentar a tela do aplicativo, uma foto ou uma cópia impressa do certificado. O app do SUS permite o certificado em inglês.

Por quanto tempo depois de tomar as vacinas, ainda será possível entrar no país?

Por enquanto, não há nenhuma definição ou restrição. Isso pode mudar se houver atualização da recomendações da OMS ou do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA.

Quem só conseguiu vaga para 2023 e agendou, pode mudar se encontrar novo horário disponível?

Sim, por isso a recomendação é continuar conferindo no site diariamente.

Qual é o endereço para solicitar um visto?

Para maiores informações, é possível acessar o site da embaixada - https://br.usembassy.gov/pt/visas-pt/ ou o Serviço de Agendamento de Vistos https://ais.usvisa-info.com/pt-br/niv.