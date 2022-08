Vitória conhece tabela do quadrangular da Série C; estreia domingo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a tabela da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogos começam a ser disputados no próximo sábado, dia 20 de agosto, e se encerram em 25 de setembro.



Oito times seguem na disputa pelo acesso, divididos agora em dois grupos de quatro. Eles se enfrentarão em ida e volta dentro do grupo e, ao fim de seis rodadas, os dois melhores de cada chave subirão para a Série B. Os dois times que ficarem na primeira posição ainda decidirão o título, nos dias 1º e 8 de outubro.



O Vitória está no grupo C junto com ABC, Figueirense e Paysandu, adversário da primeira rodada, domingo (21), às 16h, no Barradão. O grupo B tem Mirassol, Volta Redonda, Botafogo-SP e Aparecidense.



CONFIRA A TABELA DO GRUPO DO VITÓRIA NO QUADRANGULAR:

1ª rodada

Dia 20/8 (sábado) | 17h ABC x Figueirense

Dia 21/8 (domingo) | 16h Vitória x Paysandu

2ª rodada

Dia 27/8 (sábado) | 17h Paysandu x ABC

Dia 28/8 (domingo) | 17h Figueirense x Vitória

3ª rodada

Dia 3/9 (sábado) | 17h Figueirense x Paysandu

Dia 4/9 (domingo) | 19h Vitória x ABC

4ª rodada

Dia 10/9 (sábado) | ABC x Vitória

Dia 11/9 (domingo) | Paysandu x Figueirense

5ª rodada

Dia 17/9 (sábado) | 17h ABC x Paysandu

Dia 18/9 (domingo) | 16h Vitória x Figueirense

6ª rodada

Dia 24/9 (sábado) | 17h Paysandu x Vitória

Dia 24/9 (sábado) | 17h Figueirense x ABC