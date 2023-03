Vitória demite diretor de futebol e anuncia 'reformulação completa'

O Vitória anunciou, na noite desta quarta-feira (1º), a demissão do executivo de futebol, Edgard Montemor Filho. A decisão acontece minutos depois da eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, após derrota por 2x0 para o Nova Iguaçu.

As mudanças não vão parar por aí. De acordo com o vice-presidente Djalma Nunes Abreu, será feita uma "reformulação completa" no departamento de futebol, que tem sido alvo de muitas críticas durante a temporada. O dirigente não adiantou quais serão as alterações, que devem ser anunciadas ainda nesta semana.

Edgard Montemor chegou ao Vitória em julho do ano passado, e participou da campanha do acesso para a Série B. Na época, o time vivia um momento complicado na terceira divisão, fora da zona de classificação. Mas conseguiu se recuperar, e garantiu a vaga na Segundona.

Em setembro de 2022, o diretor renovou seu contrato com o clube, e participou da montagem do atual elenco. O vínculo iria até o fim deste ano, mas o desempenho da equipe ficou abaixo do esperado.

Até aqui, o rubro-negro disputou 17 jogos, com cinco vitórias, cinco empates e sete derrotas. São 20 gols marcados e 24 sofridos.

A despedida na Copa do Brasil ainda marcou a segunda eliminação do time em quatro dias. No domingo (26), a equipe caiu na primeira fase do Baianão, pela quinta vez seguida. A situação na Copa do Nordeste também é delicada.

A saída de Edgard Montemor marca a segunda tentativa do Vitória de se reerguer em 2023. No mês passado, o clube já havia anunciado a demissão de João Burse, e a chegada de Léo Condé. Até agora, no entanto, o treinador não conseguiu ganhar: são três derrotas e três empates em seis partidas.

O próximo jogo do rubro-negro será o clássico Ba-Vi, pela Copa do Nordeste. A partida será neste domingo (5), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da competição.

A três rodadas do fim da primeira fase, o Leão é o vice-lanterna do Grupo A, com dois pontos somados após dois empates e três derrotas. Neste momento, o time aparece a cinco pontos de distância do quarto colocado, o Sampaio Corrêa,