Vitória encerra o 1º turno com aproveitamento de time rebaixado

O Vitória fechou a primeira metade da Série B em apuros. Com 16 pontos, o time ocupa a 18ª colocação ao fim das 19 partidas iniciais. São três pontos para a primeira equipe fora do Z4, a Ponte Preta, que não pode ser alcançada na próxima rodada por causa da diferença do número de vitórias.

Sair dessa situação delicada é algo necessário o quanto antes. E, para isso, o rubro-negro terá que melhorar, e muito, seu aproveitamento. Até aqui, é de 28,1%, com duas vitórias, dez empates e sete derrotas. Se mantiver esse percentual, tudo indica uma queda para a Série C.

Desde 2006, quando a segunda divisão adotou o atual formato, o menor aproveitamento 'necessário' para um time escapar da terceira divisão foi de 36%, em dois momentos (veja a tabela completa abaixo).

Primeiro, em 2016, quando o Oeste fez 41 pontos dos 114 possíveis no campeonato e escapou. O primeiro da zona era o Joinville, com 40 pontos e 35,1% de rendimento. Em 2019, os 36% de aproveitamento também livraram o Figueirense da queda. O 17º colocado era o Londrina-PR, com 34,2%, com 39 pontos.

Olhando os números das últimas 15 edições da Série B, o número médio de rendimento para evitar o descenso é de 39,3%. Traduzindo para pontos: 45.

Sendo assim, se o Vitória fizer um returno igual ou pior que o primeiro, é muito provável que vá para a Série C. Para se ter ideia, espelhando a campanha atual na segunda metade do torneio, o time acabaria com 32 pontos.

Para atingir os 45 pontos, o Leão precisará somar 29 dos 57 possíveis no segundo turno - ou seja, ter 50,9% de rendimento. Essas contas, porém, são baseadas na média histórica. É possível que esta temporada não siga a curva, e o rubro-negro precise de números menores do que o retrospecto aponta. E há um exemplo recente que dá para se inspirar.

Em 2019, o Guarani também fechou o primeiro turno com 16 pontos - o que o colocava na lanterna - e conseguiu escapar da Série C. Na época, o time paulista fez uma segunda metade de recuperação. Somou 28 pontos, com 49,1% de aproveitamento, e terminou em 13º lugar, com 44 pontos (38,6%). O primeiro da zona foi o Londrina, com 39.

O segundo turno da Série B começa nesta sexta-feira (20), com duas partidas. O Vitória joga sábado (21), contra o Guarani, às 16h30, no Barradão. O returno terá como novidade o uso do árbitro de vídeo (VAR) em todos os jogos da segunda divisão. Até então, a CBF só disponibilizava o recurso na Série A e na Copa do Brasil.

Ano 16º colocado 17º colocado 2020 38,6% (Náutico) 34,2% (Figueirense) 2019 36% (Figueirense) 34,2% (Londrina) 2018 40,4% (Oeste) 37,7% (Paysandu) 2017 38,6%* (Guarani) 38,6% (Luverdense) 2016 36% (Oeste) 35,1% (Joinville) 2015 38,6% (Oeste) 37,7% (Macaé) 2014 40,4% (Bragantino) 37,7% (América-RN) 2013 38,6% (Atlético-GO) 36% (Guaratinguetá) 2012 37,7% (Guaratinguetá) 36,8% (CRB) 2011 42,1% (ASA) 41,2% (Icasa) 2010 40,4%* (Vila Nova) 40,6% (Brasiliense) 2009 40,6% (América-RN) 38,6% (Juventude) 2008 39,5%* (Fortaleza) 39,5% (Marília) 2007 43,9% (Ceará) 39,5% (Paulista) 2006 38,6%** (CRB) 38,6% (Paysandu)

*vantagem no número de vitórias

**vantagem no saldo de gols