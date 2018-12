Vitória escalou o equivalente a cinco times em 2018

O Vitória encerrou 2018 com o número de 55 jogadores escalados ao longo da temporada. É o equivalente a cinco times de futebol em um ano marcado por fracassos em campo: vice-campeão baiano, eliminado da Copa do Nordeste nas quartas de final e rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. A única competição na qual o time não decepcionou foi a Copa do Brasil, em que alcançou as oitavas de final.

E daria mesmo para montar cinco times, já que a equipe teve exatamente essa quantidade de goleiros em 2018: Fernando Miguel, Caíque, Elias, Ronaldo e João Gabriel. Foi justamente na partida de estreia de João Gabriel - 0x0 contra o Sport, no dia 14 de novembro - que o clube alcançou a marca. Contratado em julho e titular na Ilha do Retiro, pela 34ª rodada do Brasileirão, ele foi o 54º jogador utilizado. O atacante Eron, que saiu do banco de reservas no intervalo, fechou a conta (a lista completa está no final do texto).

O número é maior do que nos dois anos anteriores, quando o rubro-negro também brigou para não cair – e conseguiu. Em 2017, foram 43 atletas escalados. Em 2016, foram 38.

Dos 55 utilizados, 25 foram contratados para esta temporada. Outros 23 eram remanescentes, como André Lima, Uillian Correia e Kanu. Sete garotos formados no clube jogaram pela primeira vez: Ronaldo, Lucas Ribeiro, Léo Gomes, Luan, Flávio, Eron e o lateral esquerdo Mateus Rodrigues, utilizado só no triunfo de 1x0 contra o Sport, na 15ª rodada, no Barradão.

Entre os 55, estão aqueles que o torcedor talvez já havia esquecido ou nem sabia que entraram em campo em 2018. É o caso de Kieza e Tréllez. Ambos deixaram o clube na mesma semana, a última do mês de janeiro. O primeiro foi para o Botafogo. O segundo, para o São Paulo.

O destaque, no entanto, fica para Cleiton Xavier. Antes de deixar a Toca e ir para o CRB por empréstimo, o veterano de 35 anos fez um jogo pela equipe: 4x1 sobre o Ferroviário pela Copa do Nordeste, dia 21 de março, em Fortaleza.

Todos os jogadores escalados pelo Vitória em 2018:

Goleiros (5): Fernando Miguel, Caíque, Ronaldo, Elias e João Gabriel;

Laterais (9): Lucas, Jeferson, Cedric (direitos); Bryan, Juninho, Pedro Botelho, Benítez, Mateus Rodrigues e Fabiano (esquerdos);

Zagueiros (8): Ramon, Bruno, Kanu, Walisson Maia, Wallace, Aderllan, Ruan Renato e Lucas Ribeiro;

Volantes (9): Uillian Correia, Fillipe Soutto, Lucas Marques, José Welison, Willian Farias, Rodrigo Andrade, Marcelo Meli, Arouca e Léo Gomes;

Meias (7): Yago, Rhayner, Nickson, Guilherme Costa, Baumjohann, Cleiton Xavier e Jhemerson;

Atacantes (17): Denílson, Neilton, André Lima, Luan, Tréllez, Kieza, Todinho, Flávio, Jonatas Belusso, Rafaelson, Wallyson, Lucas Fernandes, Erick, Walter Bou, Léo Ceará, Maurício Cordeiro e Eron.