Vitória leva 2x0 do Grêmio no Brasileirão Feminino Série A1

Não foi desta vez. O time do Vitória foi derrotado pela quinta partida consecutiva neste domingo (15). O algoz da vez fez o Grêmio, que venceu a partida por 2x0 em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Os gols das gurias foram marcados por Pri Back e Carlinha, ambos no segundo tempo de partida.

Até o momento, as meninas perderam as cinco partidas disputadas. A equipe está em penúltimo lugar na tabela, à frente da Ponte Preta. A Macaca também perdeu todas as partidas, mas tem saldo de gols pior: -26 contra -20. No sábado, a Macaca levou 7x0 do MBTC.

O Vitória é o único time nordestino na elite do Brasileiro. Apesar do campeonato ser profissional, o rubro-negro decidiu utilizar uma equipe sub-17, que tem quatro atletas na seleção brasileira da categoria: Stephanie, Jamille, Laísa Eduarda e Emille. O elenco profissional foi desmanchado no ano passado.

O Brasileiro feminino é disputado por 16 equipes, que se enfrentam em turno único e as oito primeiras avançam para as quartas de final. Em 2019 o Vitória, atuando com time profissional, terminou em 9º lugar.

O próximo jogo do Vitória é contra o Iraduba, no Barradão, mas ainda não há previsão de data para acontecer. Isso porque neste domingo (15) a CBF emitiu comunicado suspendendo todos os jogos de todos os campeonatos que organiza por conta do risco de contágio relacionado ao novo coronavírus.

São Francisco perde

Pela Série A2, uma outra equipe baiana foi derrotada. O São Francisco recebeu o Real Desportivo, de Roraima, levou 2x0. O São Franscico foi rebaixado na última temporada e faz sua primeira participação na Série A2 do Brasileirão.