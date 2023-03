Vitória rescinde contrato com jogador revelado na base

Um dos jogadores da base do Vitória acertou a rescisão de contrato com o clube. Trata-se do meia Matheus Tenório. Ele tinha vínculo com o rubro-negro até agosto deste ano, mas o mesmo foi finalizado antecipadamente.

Matheus Tenório tem 24 anos e não vinha sendo aproveitado pelo Vitória nas últimas temporadas. Apesar de ter passado pela base rubro-negra, o jogador se profissionalizou no Santa Rita, em 2017, durante o Campeonato Alagoano.

Em 2019, o meia defendeu o Vitória em competições de base e, em 2020, teve sua chance no profissional. Foram 10 jogos disputados, três deles como titular, e um gol marcado. No ano seguinte, acabou emprestado ao Jacuipense e depois ao Doce Mel.