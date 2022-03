Vitória Strada é confirmada na nova temporada de Dança dos Famosos

A atriz Vitória Strada, 25, foi confirmada na nova temporada de Dança dos Famosos, que estreia dia 3 de abril no Domingão com Huck. Ela foi anunciada no Encontro com Fátima Bernardes, nesta terça-feira (22). Jojo Todynho, 25, também já tinha sido anunciada na competição no dia anterior.

O quadro será comandado por Luciano Huck pela primeira vez, desde a saída de Faustão da Globo. No último domingo (20), Huck revelou que outro nome do elenco será divulgado na quinta-feira (24) no Mais Você e que todos os participantes estarão no Domingão no próximo domingo (27). A última edição da competição ocorreu em 2021, intitulado Super Dança dos Famosos. Vencida por Paolla Oliveira, 39, a edição juntou grandes nomes que já haviam passado pelo quadro, tendo a apresentação dividida entre Fausto Silva e Tiago Leifert.

O último trabalho de Vitória Strada foi na novela Salve-se Quem Puder (Globo, 2020-2021). Ela também já esteve em Espelho da Vida (Globo, 2018) e Tempo de Amar (Globo, 2017).