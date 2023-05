Vitória x CRB: onde assistir, escalações, ingresso e arbitragem

Depois de duas derrotas seguidas, o Vitória vai encarar o CRB com o objetivo de voltar a vencer na Série B do Brasileiro. O rubro-negro depende apenas das próprias forças para se manter na liderança da competição ao final desta 8ª rodada. Já a equipe alagoana luta para sair da zona de rebaixamento. A seguir você confere as informações do duelo no Barradão.

Transmissão:

Vitória x CRB terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere. A partida começa às 19h.

Prováveis escalações:

Vitória: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Diego Fumaça (Léo Gomes), Rodrigo Andrade e Thiago Lopes (Matheuzinho); Osvaldo, Léo Gamalho (Welder) e Zé Hugo. Técnico: Léo Condé.

CRB: Diogo Silva, Matheus Ribeiro, Gilvan, Fábio Alemão e Edimar; Falcão, Juninho Valoura, Rafael Longuine e João Paulo; Anselmo Ramon e Jonathan Copete (Mike). Técnico: Umberto Louzer.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Alisson Sidnei Furtado (TO). Ele terá como assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).

Ingressos:

Arquibancada: R$ 80 / R$ 40 (meia)

Cadeira: R$ 120 / R$ 60 (meia)

Pontos de venda:

Shoppings Capemi, Paralela, Salvador e Salvador Norte (somente nesta terça-feira, até 18h no Capemi e até 21h nos demais);

Barradão (somente na quarta-feira, a partir das 13h);

Site www.futebolcard.com.br (venda avulsa);

Site www.soumaisvitoria.com.br (check-in para sócios).