VIVADANÇA 2021 exibe produções de tradicional festival espanhol de videodança

O Instituto Cervantes exibe no próximo dia 29 de abril, durante o tradicional Festival baiano VIVADANÇA, quatro obras que fazem parte do Festival Internacional de Cinema, Dança e Novos Meios - Fiver, uma mostra audiovisual com produções de prestigiados artistas espanhóis e latino-americanos. As apresentações são gratuitas através do YouTube do VIVADANÇA, e ficam disponíveis durante 48h. A data escolhida para a estreia das exibições, 29 de abril, vai oportunizar uma celebração ao Dia Internacional da Dança.

Com curadoria de Samuel Retortillo, diretor do festival espanhol, a Mostra Fiver entra na programação do VIVADANÇA Festival Internacional 2021 para oferecer um olhar atual sobre a dança audiovisual criada a partir de um processo colaborativo durante o confinamento de 2020. Serão exibidas quatro peças de cine-dança criadas por realizadores espanhóis: One Second Everyday; Subterránea; Cuerpo a cuerpo 2.0; e Wine or Grape?.

O diretor do Fiver, Samuel Retortillo participa do projeto Intercâmbios, que também integra a programação do VIVADANÇA, reunindo profissionais em bate-papos para refletir sobre os desafios impostos pelo formato online e pela pandemia. O encontro virtual de Retortillo será com Leonel Brum, curador e diretor do Festival Dança em Foco (Fortaleza), no dia 1º de maio, a partir das 17h, através do YouTube do Instituto Cervantes.

Mediada pela curadora e diretora do VIVADANÇA, Cristina Castro, a conversa entre os dois vai pautar aspectos gerais que têm caracterizado os diferentes tipos de discurso audiovisual em que a dança ocupa um lugar central, bem como sobre as diferenças, linguagens e semelhanças do videodança compartilhados entre Brasil e Espanha.

Serviço

Mostra FIVER Cervantes no VIVADANÇA

Exibições: Dia 29 de abril 2021 (quinta-feira), às 18h

*Conteúdo disponível por 48h

Canal do VIVADANÇA no YouTube

Link para assistir: https://bit.ly/3x4Cu9J

Mais informações: https://bit.ly/3wWqaIF

Bate-papo Danza y Pantalla en España y Brasil

Com Samuel Retortillo (Espanha) e Leonel Brum (Brasil)

Mediação de Cristina Castro (VIVADANÇA)

Dia 1º de maio 2021 (sábado) às 17h

Canal do Instituto Cervantes Salvador no YouTube

Link para assistir https://www.youtube.com/user/CervantesSSA

Mais informações: https://bit.ly/3wWq1oB

Programação Fiver

*Todas as obras serão exibidas na mesma sessão (29.04 - às 18h), e ficarão disponíveis para visualização gratuita durante 48 horas.

Programa 1

Fiver 2020/21: Corpos confinados - 7 min

One Second Everyday

Direção: Alex Pachón Ano de produção: 2020 Formato: vídeo Duração: 3 min Gênero: Ficção País de produção: Espanha

Subterránea

Direção: Pablo Venero Ano de produção: 2020 Formato: vídeo Duração: 4 min Gênero: Ficção País de produção: Espanha

Programa 2

Fiver 2020/21: Cortos #Fiverlabs - 19 min aprox

Cuerpo a cuerpo 2.0

Direção: Projeto colaborativo coordenado por Estaban Crucci y Jordi Cortés Ano produção: 2019 Formato: digital Duração: 8 min Gênero: Documental País de Produção: Espanha

Wine or Grape?

Direção: Projeto colaborativo coordenado por Alex Pachón Ano de produção: 2019

Formato: digital Duração: 11 min Gênero: Ficção País de produção: Espanha