Vivo tem aumento de 80% em vendas de acessórios gamers no NE

Os videogames já são a maior indústria de entretenimento do mundo e, só em 2020, segundo relatório da SuperData, braço de análise de entretenimento da Nielsen, o mercado dos jogos digitais produziu receita de US$ 126,6 bilhões (mais de R$ 660 milhões), cerca de 12% a mais que no ano anterior. Para 2021, a previsão é que os resultados sejam melhores ainda. De acordo com a Pesquisa Game Brasil (PGB), 73,4% dos brasileiros jogam games. Nas lojas da Vivo no Nordeste, segundo a operadora, a venda de acessórios gamers esse ano já é 80% maior que todo o ano de 2020 e os Fones de Ouvidos e Headsets são os itens mais procurados, seguidos pelos mouses gamers. A Vivo possui acessórios para os jogadores que vão de R$ 79 a R$ 699.