Você tem medo de esquecer o celular e perder algo importante? Isso pode ser doença

A pesquisa mais recente da Hootsuite e da We Are Social colocou o brasileiro como o terceiro grupo em cenário mundial em termos de tempo diante de tela, com uma média de nove horas e 14 minutos de tempo de tela. Aliado a isso, as transformações no mundo do trabalho, especialmente no pós pandemia, ampliou tanto o tempo diante das telas de celulares e computadores que a chamada FoMO ("Fear of Missing Out", na sigla em inglês), uma sensação de que algo é perdido ao se desconectar virou uma doença ocupacional.

De acordo com o professor do Curso de Psicologia da Unijorge, Mino Rios, não bastasse as pressões por trabalhadores com múltiplas aptidões e maior pressão por entregas, mais dois componentes ganharam destaque no chamado novo normal: a diluição das fronteiras entre vida pessoal e vida laboral e a fragilização dos vínculos entre organizações e trabalhadores.

Mino Rios reconhece as dificuldades em lidar com os novos tempos, quando a vida pessoal e laboral ficaram superpostas, com exigências ampliadas (Foto: Divulgação)

“Esses elementos existiam de alguma forma e seriam parte das tendências no mundo organizacional, mas a incorporação de ferramentas como o WhatsApp, como meio de comunicação, por exemplo, fez com que o tempo de disponibilidade ao trabalho se estendesse para além das fronteiras físicas e temporais daquilo que é declarado. Como resultado, passamos a ficar cada vez mais alertas e ansiosos, dado que podemos ser acionados a qualquer momento”, esclarece.

Realidade tensa

A psicóloga Carmen Rezende destaca que a FoMO é uma síndrome, que gera comportamentos de “perda” parcial com a vivência do mundo real e traz, para quem apresenta, uma elevada ansiedade pela expectativa por novidades, estresse e picos de raiva e certo “desespero” pela demora de carregar sites ou queda da bateria e aborrecimento por ficar sem as informações esperadas. “Também percebemos, como sinais da FoMO, a dificuldade do indivíduo de não viver o momento e ficar se preocupando com fotografias para colocar nas redes sociais”, explica.

Carmen Rezende lembra que, na FoMO, o indivíduo deixa de viver o presente, o momento, para ficar preocupado com a vida mediada pelas redes sociais e as telas de celulares (Foto: Arquivo Pessoal)

Mino Rios salienta ainda é que não bastasse as modificações no mundo do trabalho, todos passaram a ficar continuamente submetidos a tensões relacionadas às informações advindas do mundo. “Notícias invadem a nossa rotina continuamente, com uma série de dados que podem incrementar nossa tensão com questões ligadas a segurança, economia, saúde e outros fatores”, diz, ressaltando que, embora não se relacionem de forma direta ao trabalho, esses elementos incrementam o nível de angústia e ansiedade, afetando o bem-estar e qualidade de vida e, consequentemente, o desempenho.

Psicopedagoga e mestre em distúrbios do desenvolvimento, Helen Mavichian acredita que o excesso de informação é algo inevitável nos novos tempos e que a busca pelo equilíbrio e disciplina é muito importante para evitar o adoecimento. “Existem estudos que nos mostram que embora os smartphones possam ser muito úteis e beneficiar as nossas vidas, eles também podem trazer problemas como dependência ". A dependência de smartphones teriam parâmetros semelhantes aos da dependência de substâncias químicas e a restrição de smartphones pode causar sintomas de abstinência.

Disciplina x estresse

“O excesso de informação tende a aumentar a ansiedade e o estresse, por isso a disciplina é indispensável para manter o foco e dividirmos de forma realista o que somos capazes de fazer no dia”, explica. Helen destaca que, em tempos de quarentena, o esporte, por exemplo, se mostrou ainda mais importante para a diminuição da ansiedade, estresse e sedentarismo.

Helen Mavichian defende a disciplina e a organização como ferramentas contra o excesso de tempo conectados à Internet e às notícias (Foto: Divulgação)

Diante disso tudo, uma série de estratégias passam a ser necessárias não apenas para barrar o avanço da FoMO como para garantir que esse cenário não ganhe contornos mais preocupantes. “Aprender a gerenciar o tempo é uma dessas estratégias. Isso nos permite conciliar tarefas e eleger prioridades, coordenando os papeis que devemos desempenhar em nossa vida. Também merece destaque os esforços no sentido de aprender a regular melhor nossas emoções”, pontua o professor.

Mino Rios destaca o trabalho desenvolvido pelo EMOTRAB (grupo que investiga emoções e afetos no trabalho, realizado pela Universidade Federal da Bahia), que vem demonstrando, sistematicamente, os benefícios dessas estratégias no mundo contemporâneo. “Por fim, estabelecer limites é essencial. Claro que esse último ponto é bastante difícil, uma vez que envolve esforços de múltiplos sujeitos, inclusive líderes e colegas. Mas o custo de não fazer pode ser substancialmente elevado”, completa.









Origens da Síndrome

Carmen Rezende lembra que os primeiros sintomas da FOMO foram observados de modo mais expressivo com a geração Millennial, que são os nascidos entre 1980 e 1990, que se caracterizam por um constante acesso às redes sociais para atualização acerca dos mais diversos assuntos. Isso ocorre mesmo durante a noite, no trabalho, durante as refeições ou ao dirigir.

A síndrome de FoMO (“Fear of Missing Out”, ou “medo de estar perdendo algo”) é citada pela primeira vez em 2000, por Dan Herman, descrevendo uma necessidade de estar constantemente se atualizando nas redes e da ansiedade relacionada a isso. Outros trabalhos posteriores, como os de Patrick McGinnis, Andrew Przybylski e Amy Summerville aprofundaram o conceito.

Os estudos associam a FoMO à falta de atenção, baixa-autoestima, sintomas compatíveis com alterações no humor (como depressão e ansiedade), piora na qualidade de sono e problemas em termos de atenção e controle de impulsos. Esses sinais, apesar de poderem acontecer em qualquer idade, têm sido mais comuns em adolescentes e jovens adultos.

Em um estudo realizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, constataram que as mulheres apresentam uso mais problemático de smartphones do que os homens. A pesquisa mostrou também a relação entre o uso problemático de smartphones e disfunções psicológicas, incluindo solidão, ansiedade e depressão.

Dicas



É importante deixar claro que é extremamente difícil dividir a atenção entre tantos estímulos que nos cercam o tempo todo, principalmente quando estamos com a cabeça cheia de pensamentos e preocupações. Então você pode aplicar alguns comportamentos para tentar melhorar a concentração no trabalho:

• Modifique seus costumes em relação às informações (não é deixar absorvê-las, mas fazer isso de forma diferente e com um jeito saudável);

• Procure evitar distrações, dessa forma perceberá se informação que está a sua frente no momento faz sentido para você e assim terá mais facilidade para assimilá-la;

• De vez em quando, se permita a ficar diante de assuntos mais leves. Isso evitará que você chegue à exaustão emocional;

• Tente dedicar, pelo menos, três horas do dia para o tempo fazendo coisas mais benéficas para sua saúde mental e felicidade, como ler um livro, ficar com amigos e familiares, sair na rua e praticar esportes;

• Estabeleça uma quantidade saudável de tempo diante da tela não é uma tarefa fácil, mas muitos especialistas afirmam que o ideal, para um adulto, seria não ultrapassar duas horas sem realizar uma pausa de pelo menos 10 minutos longe dela;

• Fica aqui um alerta: quanto maior o número de horas, maiores as possibilidades de sofrer de depressão