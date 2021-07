Websérie com Tiganá Santana estreia no YouTube do Sesc

O cantor e compositor Tiganá Santana fala sobre sonoridades, filosofia e modos de estar no mundo na websérie Os Sons do Pensamento, que estreia nesta terça-feira (27), às 20h, no YouTube do Sesc. A partir dos álbuns gravados pelo artista baiano ao longo da última década (2010 a 2020), o trabalho audiovisual reúne quatro episódios que apresentam a segunda edição do projeto Música de Fronteira que faz parte das atividades que irão movimentar as redes do Sesc 24 de Maio, no mês de agosto.

"Podemos aprender um mundo com as diversas filosofias africanas. Estão baseados em um pensar que inclui uma prática e um comportamento. Em muitos desses pensares, há um senso de comunidade que é absolutamente fundamental", diz Tiganá Santana, sobre o primeiro episódio, Maçalê. Este é o nome do primeiro álbum na história fonográfica do Brasil, em que um autor apresenta suas canções em línguas africanas.

No segundo episódio, "The invention of colour / A invenção da cor", Tiganá segue com suas leituras sobre ancestralidade, conduzidas pela sonoridade de um instrumento cujo timbre ele mesmo concebeu, o violão-tambor. O álbum, gravado originalmente na Suécia, contou com a presença de outras artes na sua concepção, tais como as aquarelas que lhe compuseram a arte gráfica criadas pelo artista-curador Emanoel Araújo especificamente para o álbum, e um poema do poeta Marcelo Ariel.

No terceiro episódio, o artista fala a partir do álbum "Tempo & Magma" e da ponte estético-musical que estabeleceu com países da África Ocidental, tendo experienciado uma residência artística de quatro meses no Senegal, promovida pela Unesco. Este álbum duplo teve participação da cantora Céu e da escritora, pensadora e membro da Academia de Letras da Bahia - falecida, em 2018 aos 93 anos - Mãe Stella de Oxossi.

O quarto e último episódio da série traz à cena os álbuns "Vida-Código" e "Milagres", ambos lançados em 2020 (um antes da pandemia do covid-19 e outro durante a pandemia). O primeiro, após ter sido selecionado entre alguns dos melhores álbuns lançados no mundo por respeitadas referências como o "World Music Charts Europe" e Transglobal World Music Chart", foi eleito um dos melhores álbuns lançados, no ano de 2020, em todo o mundo, pelo jornal francês "Le Monde".

Serviço

O quê: Websérie Os Sons do Pensamento, com Tiganá Santana

Quando: Terças-feiras, de 27/07 a 17/08, às 20h

Onde: no YouTube do Sesc