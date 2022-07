Wesley Safadão recebe alta do hospital após lesão: 'Dores controladas'

Wesley Safadão anunciou, nesta sexta-feira (1º), que recebeu alta do hospital após internação devido a uma hérnia de disco. Com fortes dores na coluna, o cantor precisou se afastar dos palcos durante o período, inclusive desmarcando shows que faria na Bahia.

"Recebendo alta do hospital nesse momento, dores controladas, agora é continuar o repouso em casa. Obrigado por todas as orações e mensagens de carinho", escreveu no Twitter.

Na ultima quarta (29), o artista compartilhou que sentiu novas dores na coluna e dormência nas pernas. Safadão conta que foi diagnosticado com hérnia de disco entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro deste canal.

Ainda não há previsão de quanto retomará a agenda de shows.