Will Smith diz que sempre se considerou 'covarde' por não defender mãe de abuso

Will Smith foi uma das personalidades convidadas da quarta temporada do talk-show O próximo convidado dispensa apresentação com David Letterman, que foi lançada na última sexta-feira, 20, na Netflix.



Durante sua conversa com o apresentador, o ator revelou alguns detalhes sobre a sua infância e disse que desenvolveu um trauma por ter visto o próprio pai abusar da sua mãe.



"Quando eu tinha nove anos, eu vi meu pai bater na minha mãe e eu não fiz nada. E isso deixou uma impressão traumática de mim mesmo como um covarde", contou.



Em seguida, Smith disse que encontrou na comédia uma forma de se livrar desse sentimento. "Eu comecei a me agarrar nessa habilidade natural que eu tinha de fazer as pessoas rirem. Então, começou como um mecanismo de defesa, mas, eventualmente, 'Will Smith' virou um símbolo de alegria e diversão", afirmou.



A entrevista com David Letterman foi gravada antes da cerimônia do Oscar em março. Por isso, durante a conversa, o ator não cita o episódio do tapa que deu no comediante Chris Rock no evento.



Além de Will Smith, Billie Eilish, Cardi B, Ryan Reynolds e outras personalidades também foram entrevistadas pelo apresentador do programa.