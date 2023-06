Wine lança delivery em até 2h na capital baiana

Após algumas semanas de testes em Salvador e Lauro de Freitas, a Wine passa a operar com entrega expressa em até 2 horas nas duas cidades. O serviço está disponível exclusivamente através do app Wine Vinhos (disponível para Android e iOS) e, a princípio, estão à venda cerca de 250 rótulos. São tintos, brancos, rosés e espumantes das principais vinícolas parceiras da loja e importadora; e que representam 80% das vendas na região.

(Foto: Divulgação)

A capital baiana é a quarta cidade a receber o serviço, após Recife (PE), Fortaleza (CE) e Natal (RN). “Salvador é uma das regiões de maior concentração de sócios do nosso Clube Wine. Sabemos que o consumidor hoje busca comodidade e muitas vezes acaba tendo uma jornada de “compras de última hora”. Quando isso acontecer, a Wine estará lá”, diz Alexandre Magno, Diretor de Operações da Wine Brasil.

O delivery funcionará através de uma dark store, um formato bastante comum no comércio digital e que atua como um centro de armazenamento e distribuição regional. A ideia é manter este formato até a abertura da loja física em Salvador, projeto da empresa para os próximos anos. Nas demais cidades baianas e do país, a Wine continuará com entrega padrão através do site www.wine.com.br. Hoje a empresa possui o maior clube de assinatura de vinhos do mundo e é líder no ranking de importação do Brasil.

NOVA SAFRA DO VSB

(Foto: Divulgação)

Após um hiato de 3 anos, o sommelier e escritor José Figueiredo lançou em Petrolina (PE), na última sexta-feira (09), a nova safra do VSB – Vinum Sancti Benedictus. Em degustação na Champanharia Restaurante, o profissional apresentou o VSB 2022, um intenso e frutado blend das uvas Syrah (60%) e Malbec (40%) de vinhedos em Curaçá, Norte da Bahia.

De acordo com José Figueiredo, a bebida teve uma elaboração artesanal e em escala humana, com processos manuais da colheita ao enrolhamento. A vinificação foi feita pela enóloga Josi Damasceno com cachos inteiros e a fermentação ocorreu em tanques de inox desenvolvidos pelo próprio empreendedor, com formato já patenteado de barricas de carvalho.

“Com esses métodos, sem processos de filtragem ou sequer amadurecimento em barris de carvalho, consigo manter as propriedades naturais da uva”, conta Figueiredo. O resultado é um vinho rústico, complexo, com notas de frutas negras frescas e levemente salino, com 14% de teor alcoólico.

O projeto Vinum Sancti Benedictus teve sua primeira safra em 2017 e nasceu com a filosofia de trabalhar com pequenas produções, videiras manejadas em baixo rendimento e técnicas de viticultura de precisão. Com isso, cada garrafa do VSB 2022 contém cerca de 2kg de uvas e foram produzidas apenas 900 unidades. O rótulo custa R$ 140 e está à venda através do WhatsApp.

Ainda durante o lançamento da bebida, Figueiredo anunciou que o VSB 2023 deverá ser anunciado até dezembro deste ano, junto com novidades no enoturismo.

ESTUDOS DE VINHOS

