Xanddy, Léo Santana e Tony Salles brilham em Carnaval virtual

O Carnaval pode até ter passado batido nas ruas de Salvador, mas nas plataformas digitais a folia segue firme e forte. Além do encontro entre Ivete Sangalo e Claudia Leitte, o sábado (13) teve também três potências do pagode cantando juntas: Xanddy, Léo Santana e Tony Salles.

A live trouxe os principais sucessos de cada banda, como Dono da Porra Toda, Venenosa e Lá Vem Ela, além de relembrar sucesos de carnavais anteriores.

Com mais de 150 mil internautas conectados, o #OEncontroSkol teve também muita resenha, confissões e declarações de amizade, além, claro de um momento especial para falar de amor. Léo Santana puxou as declarações de amor para Lore, mandando beijos para a noiva que não conseguiu ir ao evento, enquanto Xanddy se surpreendeu com a chegada de Carla Perez, que antes estava assistindo a live de casa. Com ela, estava Scheila Carvalho, casada com Tony.

“Faltou minha Neni para fazer também o grande encontro das mulheres aqui”, lamentou Léo Santana. “Não vai faltar oportunidade. Vai que ela ainda aparece. Uma vez Leo apareceu de pijama no ensaio do Harmonia, deve ter tomado umas Skols em casa, chegou com Lore Improta bem a vontade.” brincou o cantor do Harmonia.

Até 12h deste domingo (14) a live já teve quase um milhão de visualizações. Veja:





