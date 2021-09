Xiaomi vai lançar carros e já tem data pra isso

A Xiaomi não cansa de se diversificar no mercado. Com o 'bolso cheio' por conta do ótimo desempenho, sobretudo no segmento de smartphones, em que é vice-líder mundial em vendas, a empresa chinesa agora vai dar um passo gigante no mercado: vai lançar seu próprio carro.

Em 2019, a Xiaomi já tinha feito uma parceria com a Bestune, mas era apenas uma modificação num veículo da empresa e com venda restrita ao território chinês. Agora, os planos são mais ambiciosos, com direito a uma divisão já inaugurada, a Xiaomi Automobile. De acordo com o site Canal Tech, a companhia já tem até data de lançamento para o primeiro modelo. Será em 2024 e a perspectiva é de que 900 mil unidades sejam vendidas até 2027, 100 mil delas no primeiro ano.

O aporte é grande, cerca de US$ 10 bilhões ao longo de uma década, e a Xiaomi tem suas diretrizes bem definidas: carros totalmente elétricos, com conectividade, tecnologia e seguranças de primeira linha, algo que a empresa chinesa sabe fazer muito bem. E aí, já se 'empolgamos'?