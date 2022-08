Yuri Marçal anuncia sessão extra de espetáculo em Salvador

O ator e comediante Yuri Marçal fará uma apresentação extra, em Salvador, do espetáculo “Nem se minha vida dependesse disso” no dia 04 de setembro (domingo), às 19h, no Teatro Jorge Amado. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla. No espetáculo, o humorista embarca numa viagem por histórias divertidas e fatos de sua própria vida.

Com seu humor característico, Marçal engata um papo sincero com o público sobre sentimento e afeto e fala sobre as dificuldades de se relacionar com outras pessoas desde a infância até a fase adulta. O espetáculo promete muita risada e emoção.

Criado na Carobinha, no Rio de Janeiro, o ator e comediante Yuri Marçal começou sua trajetória aos 19 anos, quando se inscreveu no curso de Teatro e TV da Escola de Atores Wolf Maya. Em 2016, Yuri já estava inserido com sucesso no universo da comédia e do stand-up. Começou abrindo shows para nomes como Djonga e Whindersson Nunes e hoje comanda seus próprios espetáculos. Em 2021, estrelou seu show de humor chamado “Acendam as Luzes”.

Marçal acumula variados projetos entre o teatro, cinema e o streaming. Nas telas, está no filme “Barraco de Família”, direção de Mauricio Eça. No Amazon Prime Video, Yuri faz parte da série “Desajuntados” (2021), direção de Anne e Olívia Guimarães; de um dos episódios da série “5x Comédia” (2021), produção da Dueto e esteve no reality “LOL: Se Rir, Já Era” (2021) . Atua também na série “Homens” (2019), criada e estrelada por Fábio Porchat. Online, Yuri Marçal apresentou o talk show “Cá Entre Nós”, pela Uol. O ator participa de várias produções do canal Porta dos Fundos, como “Escritor Branco” e ``Despedida de Solteira”. Yuri também faz parte do coletivo Guetto, junto com Romarinho Ferreira, Jhordan Matheus e Felipe Kot.