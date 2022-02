Zagueiro que espancou gato é afastado e multado em R$ 1,8 milhão

O zagueiro francês Kurt Zouma, de 27 anos, foi afastado do elenco do West Ham e multado em duas semanas de salário. A medida acontece um dia após o jogador aparecer em um vídeo espancando um gato. O valor da punição, de 250 mil libras (R$ 1,8 milhão), será doado a a entidades que cuidam dos animais, segundo o jornal inglês The Sun.

Essa é só mais uma consequência que Zouma está enfrentando. Ele foi denunciado por maus-tratos tanto na Inglaterra quanto na França, e passou a ser investigado pela polícia britânica na terça-feira (8), quando o vídeo foi divulgado. Nas imagens, o zagueiro aparece dando socos e chutes no gato da família, dentro de sua mansão.

As autoridades também levaram os dois felinos que o francês mantinha em sua casa, como medida de segurança, de acordo com a emissora BBC. Os animais foram apreendidos pela Sociedade Real de Prevenção à Crueldade contra Animais (RSPCA, na sigla em inglês), que trabalha em conjunto com a polícia de Essex no caso.

Os gatos passaram por exames em uma clínica veterinária e permanecerão sob os cuidados da entidade até a conclusão da investigação.

O zagueiro, que também defende a seleção francesa, vem sendo alvo de críticas pesadas após a divulgação do vídeo, pelo The Sun. Na última terça-feira (8), dia em que o escândalo estourou, o técnico do West Ham, David Moyes, chegou a escalar o jogador como titular na partida contra o Watford. Questionado, ele disse que seu trabalho era apenas "cuidar do futebol".

"Estou realmente decepcionado. O clube tomou as medidas que podia no momento e eles estão trabalhando nisso nos bastidores. Meu trabalho é tentar escolher a melhor equipe e Kurt (Zouma) fazia parte desta equipe", afirmou Moyes.

A escolha por manter Zouma entre os titulares não caiu bem. Durante o jogo, o zagueiro foi vaiado pelas duas torcidas todas as vezes em que tocou na bola. Após uma falta recebida pelo francês, os torcedores do Watford ainda começaram a cantar "é isso que o seu gato sente".

Nesta quarta-feira (9), a Vitality, uma empresa de seguros do Reino Unido, decidiu romper contrato com o West Ham.

"Estamos muito perturbados com o vídeo de Kurt Zouma. Na Vitality condenamos a crueldade para com os animais e qualquer tipo de violência. Estamos igualmente muito decepcionados com a posição tomada pelo clube em resposta ao incidente. Como tal, suspendemos o nosso patrocínio com o West Ham com efeito imediato", disse a empresa, em comunicado oficial.

Em nota, Zouma afirma estar "arrependido" das agressões. Pelas regras de proteção animal da França, mesmo que o vídeo tenha sido filmado na Inglaterra, a legislação do país permite a denúncia de atos que ocorram fora de seu território. O zagueiro pode pegar até quatro anos de prisão e ser multado em cerca de 60 mil euros (R$ 360 mil).