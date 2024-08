SUPERAÇÃO

Ana Patrícia ganhou final do vôlei de praia sem dormir e com hérnia na lombar em Paris-2024

A mineira de 26 revelou ter jogado todas as sete partidas da Olimpíada com dores

Ana Patrícia superou dores, uma noite sem dormir e um período traumático nos Jogos Olímpicos de Tóquio, há três anos, para conquistar na sexta-feira, em Paris, seu primeiro ouro olímpico ao lado da parceira Duda. A mineira de 26 revelou ter jogado todas as sete partidas da Olimpíada com uma hérnia na lombar.

"Esses últimos seis meses têm sido muito difíceis pra mim porque estou com uma hérnia na lombar. Não consigo treinar mais do que 40 minutos porque a dor não me deixa", relatou depois de derrotar as canadenses Melissa Humana-Paredes e Brandie Wilkerson. "Comecei a me questionar muito se eu iria conseguir. Quando acabou aqui pra mim foi um alívio, com toda essa dificuldade".