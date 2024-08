OLIMPÍADA

Após vencer alemã, Giullia Penalber vai disputar a medalha de bronze na luta livre em Paris

A lutadora carioca fez sua estreia olímpica contra Rckaela Aquino, de Guam. E foi uma boa estreia com a luta terminando em um minuto e dois segundos com um encostamento (touche). Na sequência, enfrentou Anastasia Nichita, da Moldávia, atual vice-campeã mundial e 2ª colocada no ranking mundial, e acabou derrotada.