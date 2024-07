PARIS 2024

'As ondas proporcionaram os melhores 30 minutos da minha vida', revela Chumbinho após ir às quartas

O adversário de João Chianca por uma vaga na semifinal será Gabriel Medina, outro representante brasileiro



29 de julho de 2024

João Chianca, o Chumbinho, entrou na água logo após Medina diante do marroquino Ramzi Boukhiam. E a disputa foi bastante equilibrada. Em competição acirrada e com alternâncias no placar, uma grande onda restando três minutos acabou decisiva para o brasileiro, que agora terá o compatriota pela frente. Nas quartas, ele enfrenta Gabriel Medina por uma vaga na semifinal.

"Estou muito orgulhoso, as ondas proporcionaram os melhores 30 minutos da minha vida. (...) A bateria foi muito intensa. Estava esperando há muito tempo por uma oportunidade assim, surfar Teahupo'o desse jeito", comentou Chumbinho ao Olympics.com.

Enfileirando manobras, os surfistas se alternavam na liderança e na consequente classificação às quartas. Com um 9,30 restando 12 minutos, o brasileiro ampliou sua liderança com 17,63 a 15,93. Nem teve tempo de celebrar e levou a virada, com um 9,70 e 17,80 no total do rival.