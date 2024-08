CHORO ESPANHOL

Atacante da Espanha desdenha do Brasil após derrota na semifinal: 'Não joga futebol'

"Que te metam quatro gols de uma equipe que, para mim, não joga futebol... Mas, no final, o que contam são os gols. Creio que foram falhas nossas. Não jogamos nosso futebol tampouco. Gostei do nosso segundo tempo, mas era difícil com 4 a 2 para o rival", disse a atacante em entrevista à rádio espanhola "Cope".

Atual campeã do mundo, a Espanha levou um baile do Brasil, que fez 2x0 no primeiro tempo e poderia ter ido para o intervalo com um placar ainda maior. Na final, a Seleção Brasileira enfrentará os Estados Unidos na busca pelo ouro olímpico. A Espanha tentará o bronze contra a Alemanha.