PARIS-2024

Atleta brasileira comete ato de indisciplina e é expulsa da Olimpíada de Paris

Segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB), o Chefe da Equipe Brasileira de Natação, Gustavo Otsuka, emitiu um comunicado com a informação de que os nadadores Ana Carolina Vieira e Gabriel Santos cometeram atos de indisciplina. Os dois, que são um casal, deixaram a Vila Olímpica sem autorização durante a noite da última sexta-feira (26).

Com o ato de indisciplina, de comum acordo com os membros da Comissão Técnica da modalidade, com o Chefe da Equipe e com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), o COB decidiu punir os dois atletas.

Essa não é a primeira vez que Ana Vieira se envolve em confusões. No ano passado, no primeiro dia do Troféu Brasil de natação, em Recife, a atleta agrediu sua colega de clube, Jhennifer Conceição. Elas se desentenderam após receberem as medalhas da prova dos 100m peito. Na ocasião, Ana ficou com o bronze e sua colega com o ouro.