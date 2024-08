VIRALIZOU

Atleta eliminado em Paris-2024 por órgão genital recebe proposta de R$ 1,5 milhão de site pornô

Uma cena para lá de inusitada chamou a atenção do público da Olimpíada de Paris-2024 durante as classificatórias do salto com vara masculino. Em seu último salto, o francês Anthony Ammirati acabou esbarrando no obstáculo e sendo dando adeus ao torneio.