BUSCA PELO OURO

Baiana Bia Ferreira estreia com vitória sobre americana no boxe em Paris-2024

Com o apoio da torcida na arena em Paris, a baiana iniciou a luta com trocação franca com a adversária, encaixando bons golpes na linha de cintura, e socos potentes na altura do rosto. O primeiro round terminou com a vitória de Bia, apontada por três dos cinco juízes.