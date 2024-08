OLIMPÍADAS

Bia Souza bate número 2 do mundo e judô conquista primeiro ouro do Brasil em Paris

O judô, em seu último dia de disputas individuais, reservou ao torcedor brasileiro a conquista mais aguardada dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Beatriz Souza, da categoria acima de 78kg, venceu a israelense número dois do ranking mundial, Raz Hershko, e deu ao Brasil a primeira medalha de ouro na França. A vitória é histórica também para a modalidade: pela primeira vez, uma brasileira sobe ao mais alto lugar do pódio olímpico da categoria feminina mais pesada.

Com o resultado, o judô se torna a modalidade que mais deu ouros a mulheres brasileiras e se isola como o esporte que mais garantiu medalhas ao País. O ouro de Bia é o 27º - e o número pode aumentar ainda nesta edição dos Jogos. Neste sábado, acontece a disputa por equipes mistas. Bia entrará no tatame mais uma vez, assim como Larissa Pimenta e Willian Lima, que receberam respectivamente um bronze e uma prata no domingo passado.