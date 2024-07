PARIS 2024

Carol Solberg e Bárbara Seixas estreiam com vitória no vôlei de praia em Paris-2024

Com o triunfo, elas despontam na liderança do Grupo E

Estadão

Publicado em 28 de julho de 2024 às 08:05

Carol Solberg e Bárbara Seixas estreiam nos Jogos Olímpicos com vitória tranquila sobre japonesas Crédito: Miriam Jeske/COB

Assim como aconteceu no vôlei de praia masculino, o Brasil estreou com vitória no feminino na Olimpíada de Paris-2024. Neste domingo, a dupla formada por Carol Solberg e Bárbara Seixas derrotou as japonesas Akiko Hasegawa e Miki Ishii por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/19, em 43 minutos de jogo.

Sob o sol, após chuva ao longo de boa parte de sábado, Carol e Bárbara confirmaram o favoritismo sobre as rivais japonesas. As brasileiras estão em quinto lugar no ranking mundial, enquanto Akiko e Ishii figuram somente na 34ª colocação. Elas voltam à quadra montada no pé da Torre Eiffel na terça para enfrentar as lituanas Monika Paulikiene e Aine Raupelyte (23ª dupla do ranking).

Com o triunfo, Carol e Bárbara despontam na liderança do Grupo E. Pelo formato de disputa do vôlei de praia em Paris-2024, as duas melhores duplas de cada chave e as duas melhores terceiras colocadas avançam às oitavas de final. As demais duplas que ficarem em terceiro lugar terão que disputar a repescagem.

Neste domingo, a parceria brasileira se impôs de forma dominante no primeiro set, sem dar qualquer chance às japonesas. A situação, contudo, mudou na segunda parcial. Akiko e Ishii elevaram o nível de jogo e fizeram um duelo equilibrado, quase ponto a ponto. Carol e Bárbara abriram vantagem na reta final e fecharam o jogo no terceiro match point.