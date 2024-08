PARIS-2024

Djokovic despacha italiano e revê Alcaraz na final olímpica; Swiatek leva bronze

Novak Djokovic e Carlos Alcaraz vão se encontrar em mais uma grande final. Nesta sexta-feira, os dois favoritos venceram seus adversários nas semifinais da chave de simples da Olimpíada de Paris-2024 e garantiram um novo capítulo desta rivalidade no mundo do tênis. A decisão está marcada para domingo, às 7 horas (horário de Brasília).

Djokovic e Alcaraz, atuais números dois e três do mundo, vêm decidindo grandes torneios nas últimas temporadas. Em Wimbledon, o espanhol levou a melhor com um contundente placar de 3 sets a 0. Ele já vinha do título de Roland Garros, no mesmo palco da Olimpíada - o sérvio abandonou antes das quartas de final na ocasião.