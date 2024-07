PARIS-2024

Entenda como a atriz Nicole Kidman virou "amuleto" do Brasil na Olimpíada

O Brasil tem um "amuleto" para chamar de seu na Olimpíadas de Paris-2024. Engana-se, no entanto, quem acredita se tratar de um objeto especial ou de algum tipo de superstição. Na realidade, trata-se da atriz Nicole Kidman. Ao menos, é isso que acredita a torcida brasileira presente na capital francesa.

A atriz australiana, que estrelou filmes como "Moulin Rouge!" (2001) e séries como "Big Little Lies" (2017), está na França para assistir ao evento esportivo. Em suas redes sociais, ela compartilha sua experiência em Paris. Um fato curioso, no entanto, chamou atenção dos brasileiros: Nicole já presenciou duas medalhas do País nos Jogos Olímpicos.