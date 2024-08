FORA DO PÓDIO

Espanha desperdiça pênalti nos acréscimos e perde o bronze para a Alemanha no futebol feminino

Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a Alemanha saiu em vantagem com um gol de Giulia Gwinn, de pênalti

Estadão

Publicado em 9 de agosto de 2024 às 12:42

Alemanha venceu a Espanha por 1 a 0 e ficou com bronze Crédito: Divulgação

Eliminada pelo Brasil nas semifinais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção feminina de futebol da Espanha deixará a França sem medalhas. Nesta sexta-feira, as campeãs do mundo decidiram o bronze com a Alemanha e acabaram derrotadas, por 1 a 0. Melhor do mundo, Putellas desperdiçou um pênalti que levaria a decisão para a prorrogação aos 53 minutos do segundo tempo em Lyon.

Diferentemente de outros jogos na Olimpíada, a arbitragem havia dado somente sete minutos de acréscimos, e no último lance uma penalidade para a Espanha foi anotada. Após quase dois minutos, a estrela Putellas assumiu a cobrança e bateu para defesa da goleira Katrin Berger.

O erro custou a medalha de bronze. Enquanto as alemãs celebraram muito em campo terminar pela quarta vez na história na terceira colocação de uma Olimpíada - disputaram as oito edições do futebol feminino -, Putellas chorava no banco de reservas, amparada por uma companheira.

Depois de um primeiro tempo equilibrado e sem gols, a Alemanha saiu em vantagem com um gol de Giulia Gwinn, de pênalti. Foi uma redenção para a camisa 15, que deixou a semifinal diante dos Estados unidos pedindo desculpas por erros que cometeu e foram decisivos na eliminação.