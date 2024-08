OLIMPÍADA

EUA buscarão novas instâncias para manter bronze em disputa com romena na ginástica

Dirigentes da Federação de Ginástica dos Estados Unidos afirmaram que a Corte Arbitral do Esporte (CAS) não vai aceitar recurso para a decisão que anulou a revisão da nota de Jordan Chiles na final de solo da ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris.

"A Federação de Ginástica dos EUA recebeu mensagem da Corte Arbitral do Esporte (CAS) na segunda-feira informando que suas regras não permitem que uma sentença seja reconsiderada mesmo quando novas evidências conclusivas são apresentadas", afirmou comunicado da entidade. "Estamos profundamente decepcionados com a notificação e continuaremos a buscar todos os caminhos e processos de apelação possíveis, incluindo na Corte Federal da Suíça, para garantir a pontuação, a colocação e a atribuição de medalha justas para Jordan."

A CAS anulou a revisão da nota de Chiles, que elevou a pontuação em 1 décimo e garantiu o bronze à ginasta, argumentando que o recurso foi feito 4 segundos depois do limite de um minuto para protestos. A federação americana contesta a decisão, afirmando que apresentou evidências de vídeo que mostravam que a técnica da equipe, Cecile Landi, apelou pela primeira vez 13 segundos antes do prazo.

A disputa sobre esses detalhes pode gerar uma batalha legal de meses ou anos. Novos recursos podem ser feitos no mais alto tribunal da Suíça, a Corte Federal do país, ou na Corte Europeia dos Direitos Humanos.

A Federação Internacional de Ginástica (FIG) divulgou na noite de sábado que respeitaria a decisão da corte e colocaria Ana Maria Barbosu, da Romênia, para o terceiro lugar. O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou a decisão no domingo, anunciando o remanejamento da medalha.

O COI anunciou que entrará em contato com o Comitê Olímpico dos EUA para tratar da devolução do bronze de Chiles e vai tratar com o comitê romeno para organizar uma cerimônia em homenagem a Barbosu.