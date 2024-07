PARIS 2024

Francês ganha prata com cavalo de amiga que morreu esmagada pelo animal

Landois disse em entrevista que já estava 'acostumado' com o animal, já que ele treinava com Thais quase diariamente antes da morte da amiga.

'Nós sentimos a presença dela [Thais]. Hoje éramos três. No dia a dia, todas as manhãs quando me levanto penso nela e isso me dá forças. Tentei assumir o projeto da Thaïs que era vir para as Olimpíadas com esse cavalo', disse Stéphane Landois, após conquistar a prata.