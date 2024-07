SEM PEGAÇÃO

Grindr, aplicativo de relacionamento gay, é bloqueado na Vila Olímpica de Paris

Na Vila Olímpica de Paris, o Grindr, aplicativo de relacionamento usado por homens gays, está 'bloqueado' para o uso, segundo o jornal britânico "Daily Mail", mesmo com 144 atletas LGBTQIA+ indo para Paris, conforme o LGBTQ Outports.

De acordo com relatos no X, antigo Twitter, homens de vários países tentaram usar o aplicativo na aba "explorar" e descobriram que a função estava bloqueada, ou seja, não tinha a opção de visualizar ninguém do 'cardápio'.