Holandês condenado por estupro ouve vaias e aplausos antes da estreia no vôlei de praia

O atleta não está hospedado na Vila Olímpica, não tem contato com outros membros da delegação holandesa e não concederá entrevistas

O holandês Steven van de Velde, que foi condenado e preso por estupro, recebeu uma mistura de vaias e aplausos quando foi apresentado antes de sua partida de estreia no vôlei de praia, neste domingo, na Olimpíada de Paris.

Van de Velde foi condenado em 2016 por fazer sexo com uma menina de 12 anos na Inglaterra. Seu caso ressurgiu no mês passado, quando ele se classificou para os Jogos de Paris como integrante de uma das duas melhores duplas holandesas no circuito internacional de vôlei de praia.