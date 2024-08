DISPUTA POR MEDALHA

Jacky Godmann e Isaquias Queiroz avançam para final na canoagem

A baiana Valdenice Conceição conquistou vaga nas semifinais do C1 200m

A dupla Jacky Godmann e Isaquias Queiroz avançaram à final da C2 500m da canoagem, na manhã desta quinta-feira (8). A final está marcada para as 8h20 (de Brasília).

Zakhar Petrov e Alexey Korovashkov (Atletas Individuais Neutros) ficaram em primeiro, com Balazs Adolf e Jonatan Daniel Hajdu (Hungria) em segundo. Os franceses Loic Leonard e Adrien Bart acabaram eliminados.

A baiana Valdenice Conceição, tia de Jacky, se classificou direto para a semifinal do C1 200m da Canoagem de velocidade. Ela arrancou no final para garantir a vaga, e volta à água no sábado (10) para brigar por medalha.