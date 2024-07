DERROTAS

Japão já bateu o Brasil sete vezes na Olimpíadas de Paris

Onda de vitórias japonesas teve início no domingo (28) e vai do skate ao futebol

Da Redação

Publicado em 29 de julho de 2024 às 16:39

Brasil x Japão Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Nos Jogos Olímpicos de Paris, os atletas japoneses vêm dando dor de cabeça para os brasileiros. Nos três primeiros dias de disputa, já são sete derrotas para o país asiático. Algumas delas representaram a perda de medalhas significativas para o Time Brasil, como no skate street e no judô.

As vitórias japonesas contra o Brasil começaram na tarde de domingo (28), na categoria peso meio-leve (até 66 kg) do judô masculino. O paulista Willian Lima perdeu a final para Hifumi Abe e levou a medalha de prata.

Em um intervalo de menos de uma hora, Rayssa Leal ficou em terceiro lugar no skate street feminino, enquanto as japonesas Coco Yoshikawa e Liz Akama conquistaram, respectivamente, as medalhas de ouro e prata.

Ainda no domingo, o futebol feminino brasileiro perdeu de virada para o Japão. No início do segundo tempo, Jheniffer abriu o placar para o Brasil, mas dois gols das asiáticas nos acréscimos do segundo tempo acabaram com as chances de vitória brasileira.

Na segunda-feira (29), a judoca Rafaela Silva perdeu a luta pelo terceiro lugar para Haruka Funakubo, por “mergulho” de cabeça no tatame. A brasileira já havia perdido para a sul-coreana Huh Mi-mi na semifinal e não conseguiu se recuperar na disputa pelo terceiro lugar. Este foi o terceiro encontro de Funakubo e Rafaela – antes, com uma vitória para cada.

Também nesta segunda, o brasileiro Kelvin Hoefler ficou em 6º lugar no skate street masculino e não conseguiu sua segunda medalha olímpica. O Japão alcançou o ouro com Yuto Horigome, agora bicampeão olímpico, graças a uma histórica nota 97,08 em sua última manobra.

No rugby sevens feminino, o Brasil perdeu de 39 a 12 para as japonesas. Com a derrota, as brasileiras não têm chance de medalha, mas entram em campo novamente e podem ficar em 9º lugar. O jogo acontece ainda nesta segunda-feira.