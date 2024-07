PARIS 2024

Juliana Viana, de 19 anos, conquista 1ª vitória feminina do Brasil no badmínton em Olimpíadas

Com o resultado, Juliana está em segundo lugar no Grupo D

O Brasil venceu uma partida no badminton feminino pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos. Juliana Viana derrotou Sin Yan Happy Lo, de Hong Kong, pela segunda rodada da fase de grupos, nesta segunda-feira, e tem chances de avançar às oitavas de final, mas depende do resultado do último jogo do grupo.