FIM

Jucielen Romeu perde de turca, e boxe do Brasil deixa Paris com bronze de Bia Ferreira

As duas pugilistas demonstraram cansaço no final do terceiro e último round, e a turca ficou com a vitória. "No terceiro round, senti um pouco o físico, as pernas", afirmou a brasileira à TV Globo. "Não vou me abater e quem sabe voltar em um próximo ciclo", completou Jucielen, que tem 28 anos e terminou na nona colocação nos Jogos de Tóquio, em 2021, sua estreia olímpica.