Lateral da seleção de futebol sofre fratura e está fora da Olimpíada de Paris-2024

A atleta foi submetida a um exame de imagem onde foi constatada "o traço de fratura sem desvio". No comunicado, o departamento médico avisa ainda que não há necessidade de cirurgia no local e ficou definido que a defensora vai seguir em tratamento com a seleção até o final da competição.

Durante o duelo contra as espanholas, Antonia foi examinada no gramado após sofrer uma pancada. Como não foi identificada nenhum sinal de fratura pelos médicos, ela ainda seguiu na partida.

Depois do confronto que selou a segunda derrota seguida da seleção brasileira (antes havia levado a virada de 2 a 1 do Japão) no torneio olímpico, Antonia recebeu uma proteção com gelo no local.