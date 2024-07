PARIS 2024

Lucarelli tira lições de revés na estreia por reabilitação do Brasil no vôlei em Paris-2024

"Nós já viramos a chave, mas tem coisas do jogo com a Itália que vamos levar contra a Polônia. As duas equipes são parecidas no bloqueio e na pressão do saque, por exemplo, então estamos trabalhando bastante em cima disso", afirmou Lucarelli.