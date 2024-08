'NÃO É SUA!'

Marido de Simone Biles é criticado por usar medalha de ouro no pescoço

Owens, que é casado há um ano com Simone, divulgou as imagens em seu perfil no Instagram em que aparece ao lado da esposa. 'Testemunhando a história a cada vez que você pisa no tapete. Parabéns, baby, por se tornar a mais vitoriosa ginasta norte-americana na história das Olimpíadas!!! Apenas WOW!!! 8 dessas aqui!!!!! Muito grato por ter visto ao vivo'.