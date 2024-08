DECISÃO DA CORTE

Pódio de ouro de Rebeca Andrade é alterado, e romena fica com medalha de bronze

O pódio de ouro da ginasta Rebeca Andrade, tendo como prata a norte-americana Simone Biles, na final feminina do solo na ginástica artística, foi revisto pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

"A Federação Internacional de Ginástica determinará a classificação final do solo e atribuirá as medalhas de acordo com a decisão acima", afirmou o CAS em sua decisão.