RANKING

Saiba quem são os 10 atletas olímpicos brasileiros mais populares na internet

Assunto mais comentado do momento, as Olimpíadas de Paris começaram em grande estilo e prometem ser históricas e repleta de emoção. O Brasil está representado na competição em mais de 40 modalidades esportivas, com 277 atletas, que têm conquistado cada vez mais destaque dentro e fora da disputa.

No topo do ranking, está o surfista Gabriel Medina, com 11,4 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. Aparecem entre os destaques também Paulo André, do atletismo, com 7,6 milhões de seguidores, e a skatista Rayssa Leal, com 6,4 milhões. Completam o top 5 a jogadora de futebol Marta Silva, que acumula 2,8 milhões de seguidores, e a ginasta Rebeca Andrade, com 2,7 milhões.