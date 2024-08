OLIMPÍADA

Stephan Barcha é quinto no concurso de saltos do hipismo em Paris

A final do concurso de saltos individuais fechou as disputadas do hipismo na Olimpíada de Paris. O o brasileiro Stephan de Freitas Barcha terminou na quinta colocação, montando a égua Primavera. A competição da modalidade foi realizada em uma arena montada nos jardins do icônico Palácio de Versalhes, um dos principais pontos turísticos da França. Os 30 conjuntos classificados para a final precisavam saltar 14 obstáculos, com 1,65 metro de altura cada, dentro do limite de 84 segundos.