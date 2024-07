PARIS-2024

Surfe masculino é adiado novamente na Olimpíada; veja quando o Brasil pode ganhar medalha

O COI adiou mais uma vez o início das quartas de final no masculino devido ao mau tempo no Taiti

Não vai ser nesta quarta-feira que Gabriel Medina e João "Chumbinho" Chianca vão atrás de medalhas para o surfe brasileiro na Olimpíada de Paris-2024. O Comitê Olímpico Internacional (COI) adiou mais uma vez o início das quartas de final no masculino devido ao mau tempo no Taiti.

Inicialmente, as baterias das quartas de final estavam previstas para iniciar às 14 horas (horário de Brasília) da terça-feira, mas foram adiadas depois da praia de Teahupo'o ser fechada para a prática do surfe.

A expectativa é que as disputas das quartas de final, semifinal e final do surfe masculino sejam marcadas para quinta-feira, dia 1º de agosto, embora a previsão do tempo em Teahupo'o indique uma melhora considerável na formação das ondas a partir de sexta