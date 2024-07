TORCIDA

Confira a programação brasileira na Olimpíada de Paris hoje (31)

Atletas competem no futebol feminino, ginástica e boxe

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de julho de 2024 às 09:39

Bia Ferreira Crédito: Alexandre Loureiro/COB

A quarta-feira (31) em Paris não começou muito radiante para os brasileiros, principalmente aqueles que acompanham o Vôlei. A seleção brasileira masculina perdeu de virada para a Polônia em seu segundo revés nos Jogos Olímpicos da capital francesa.

O judoca Rafael Macedo, pelo menos, garantiu alguns sorrisos ao vencer o holandês Noel van End no começo do dia e garantindo seu lugar nas quartas de final da categoria até 90kg. Com o resultado, o paulista garante pelo menos uma vaga na repescagem, em caso de derrota, seguindo numa possível briga pela medalha de bronze.

A baiana Bia Ferreira, que venceu em sua estreia unanimemente, volta ao ringue às 17h08 pelas quartas de final da categoria Peso Leve Feminino do Boxe, contra a holandesa Chelsey Heijnen, e a seleção feminina de Futebol disputa partida com a Espanha às 12h. As brasileiras precisam vencer ou empatar com a atual campeã mundial e líder do grupo C para seguir na disputa.

Já em busca por medalha, Ana Sátila pode brigar por pódio inédito na Canoagem Slalom, após alcançar o melhor resultado do país na modalidade, a quarta posição na final do caiaque. Nesta quarta (31), ela disputa a semifinal às 10h30 e, se avançar, participa da final às 12h25.

O Brasil brilha ainda em outras finais, como a Individual Geral Masculina da Ginástica Artística, com Diogo Soares, e a do Ciclismo BMX freestyle, com Gustavo Bala Loka, às 9h44.

Confira a agenda brasileira na Olimpíada de Paris nesta quarta-feira (31):

* Triatlo:

3h – Final feminina – Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes

5h45 – Final masculina – Manoel Messias e Miguel Hidalgo

* Vôlei masculino:

4h – Fase de grupos – Brasil x Polônia – Acompanhe aqui em tempo real pelo ge

* Remo:

4h54 – Semifinal C/D – Skiff simples masculino – Lucas Verthein

5h14 – Semifinal C/D – Skiff simples feminino – Beatriz Tavares

* Judô:

5h50 – Primeira rodada – até 90kg masculino – Rafael Macedo x Noël van ‘t End (HOL)

7h20 – Oitavas de final – até 90kg masculino

8h16 – Quartas de final – até 90kg masculino

11h34 – Repescagem – até 90kg masculino

11h51 – Semifinal – até 90kg masculino

12h49 – Disputa do bronze – até 90kg masculino

13h09 – Final – até 90kg masculino

* Vela:

7h15 – 49erFX – 10ª, 11ª E 12ª regatas – Martine Grael e Kahena Kunze

9h03 – IQFoil – 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª regatas – Matheus Isaac

9h50 – 49er – 10ª, 11ª E 12ª regatas – Marco Grael e Gabriel Simões

* Ciclismo BMX Freestyle:

9h44 – Final masculina – Gustavo Bala Loka

* Canoagem slalom:

10h30 – Semifinal feminina – C1 – Ana Sátila

12h25 – Final – C1

* Tênis de mesa:

11h – Oitavas de final – Hugo Calderano x Alexis Lebrun (FRA)

* Boxe:

11h02 – Oitavas de final – peso pena – Luiz Oliveira Bolinha x Jahmal Harvey (EUA)

17h08 – Quartas de final – peso leve – feminino – Bia Ferreira x Chelsey Heijnen (HOL)

* Futebol feminino:

12h – Primeira fase – Brasil x Espanha

* Tênis:

12h – Segunda rodada – duplas feminino – Bia Haddad/Luisa Stefani x Boulter/Watson (GBR)

* Ginástica Artística:

12h30 – Final – Individual Geral Masculina – Diogo Soares

* Tiro esportivo:

12h45 – Classificatórias – Carabina 50m 3 Posições feminino – Geovana Meyer

* Vôlei de praia:

15h – Evandro/Arthur x Schachter/Dearing (CAN)

* Natação: