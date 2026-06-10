POLÍTICA

ACM Neto defende atendimento imediato para casos emergenciais e apresenta propostas para resolver fila da regulação

Pré-candidato ao governo da Bahia criticou a gestão de Jerônimo Rodrigues (PT) e indicou que há possibilidade de desafogar a fila da regulação com parcerias com setor privado

Pombo Correio

Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:00

Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador da Bahia ACM Neto (União) apresentou novas propostas para resolver a fila da regulação na Bahia. Para ele, em casos emergenciais, as pessoas não podem aguardar na fila e precisam ser atendidas imediatamente.

“A pessoa teve um infarto, sofreu um acidente com politraumatismo, um AVC: nesses casos não pode existir regulação. Tem que ter atendimento imediato”, declarou, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Na avaliação do ex-prefeito de Salvador, falta trabalho e planejamento do governo para resolver a situação da fila da regulação. “Dá para acabar com a fila da regulação, dá para acabar com a espera. Agora, tem que ter trabalho”, propôs.

Neto criticou o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) e indicou que há possibilidade de desafogar a fila da regulação com parcerias com setor privado e com a rede de unidades filantrópicas.