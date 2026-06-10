ACM Neto defende atendimento imediato para casos emergenciais e apresenta propostas para resolver fila da regulação

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Pombo Correio
Publicado em 10 de junho de 2026 às 19:00
O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato a governador da Bahia ACM Neto (União) apresentou novas propostas para resolver a fila da regulação na Bahia. Para ele, em casos emergenciais, as pessoas não podem aguardar na fila e precisam ser atendidas imediatamente.
“A pessoa teve um infarto, sofreu um acidente com politraumatismo, um AVC: nesses casos não pode existir regulação. Tem que ter atendimento imediato”, declarou, em vídeo publicado em suas redes sociais.
Na avaliação do ex-prefeito de Salvador, falta trabalho e planejamento do governo para resolver a situação da fila da regulação. “Dá para acabar com a fila da regulação, dá para acabar com a espera. Agora, tem que ter trabalho”, propôs.
Neto criticou o governo de Jerônimo Rodrigues (PT) e indicou que há possibilidade de desafogar a fila da regulação com parcerias com setor privado e com a rede de unidades filantrópicas.
“Estado pode comprar a vaga na clínica particular. Quantas clínicas funcionam com um espaço livre de atendimento? Outras que podem funcionar à noite no esquema de corujão, para que, com os mutirões, você pegue todos aqueles procedimentos que estão aguardando na fila e resolva”, pontuou.